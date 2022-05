Ecco arrivare dal web una notizia che farà piacere a tutti i fan die di. Questo sabato, l’executive producer e creatriceha usato Twitter per assicurare ai fan delle due serie cancellate che non dovranno temere di ritrovarsi con due finali aperti e insoddisfacenti.

“Mark Pedowitz [e] il suo team di The CW hanno avuto la classe e la premura di avvertire in tempo, anticipando a tutti che le serie rischiavano di non sopravvivere, nonostante The CW desiderasse il contrario“, ha twittato la Plec. “Per questo motivo, i finali di stagione di entrambi gli show sono stati realizzati con cura per funzionare anche come finali di serie“.