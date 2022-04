è entrato a far parte del cast di, la serie targata The CW ideata come spinoff di The Originals.

La protagonista è Danielle Rose Russell nel ruolo della diciassettenne Hope Mikaelson, discendente di alcune potenti famiglie di vampiri, licantropi e streghe. La teenager frequenta la Salvatore Boarding School for the Young & Gifted e al centro della storia c’è una nuova generazione di studenti dotati di poteri sovrannaturali che devono capire come affrontare il loro essere speciali in una società che non capisce i loro doni.

Luke Mitchell, già nel cast di Blindspot e Agents of S.H.I.E.L.D., avrà la parte ricorrente di Ken, un malvagio dio che è ritornato per sconfiggere Hope, l’unico ibrido legato a tre diverse creature sovrannaturali esistente al mondo, nella speranza di tornare l’essere più potente.

L’attore debutterà nell’episodio di Legacies che andrà in onda giovedì sugli schermi americani.

Mitchell potrà così collaborare nuovamente con la produttrice Julie Plec dopo aver recitato in The Tomorrow People, serie che aveva sviluppato e prodotto la creatrice di Legacies.

Che ne pensate dell’arrivo di Luke Mitchell nel cast della serie Legacies e del suo ruolo? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline