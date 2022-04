Y'all are doing the Lord's (Beebo, God of Memes) work#RenewLegendsOfTomorrow pic.twitter.com/rmYhbE35hR — Legends of Tomorrow Writers Room (@LoTWritersRoom) April 11, 2022

State facendo tutti il lavoro del signore dei meme Beebo.

La stagione 7 dipotrebbe non essere l’ultima, nel caso in cuidecida per il rinnovo dello show. Mentre i fan attendono la decisione del network sul futuro delle avventure delle Leggende, gli spettatori più fedeli si stanno facendo sentire sui social media. La campagnaè finita in tendenza ed è stata celebrata dall’account Twitter ufficiale di. §Con l’hashtag dedicato al rinnovo, gli spettatori si sono riuniti per condividere l’amore per la serie DC. Tra i post ci sono meme divertenti e le scene preferite dai fan, nella speranza che The CW consideri di rinnovare la serie per un’altra stagione.

Se dovessero esserci novità sul rinnovo dello show, ve le riporteremo sulle nostre pagine.

Fonte: Screen Rant