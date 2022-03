reciterebbe volentieri al fianco dinella prossima stagione di

Faison ha debuttato come Booster Gold negli ultimi episodi della stagione 7, e nei fumetti il personaggio è quasi sempre affiancato da Ted Kord, Blue Beetle. Fin dalla prima apparizione di Feison come Booster Gold, il web ha immaginato Braff come Kord.

Nell’ultima puntata del loro podcast Fake Doctor Real Friends, i due hanno parlato della possibilità di Braff di unirsi allo show The CW, con lo stesso Braff propositivo verso l’accettare il ruolo:

Ascolta, continua a succedere e voglio che tu dica a tutti i tuoi follower: sono pronto a interpretare Ted Kord. Chiunque possieda la serie. È DC, giusto? Probabilmente fa parte del Berlantiverse. È una delle prime persone ad avermi assunto. Ma sì, Donald ha detto che tutti stanno dicendo che dovrei essere Ted Kord… Non seguo i fumetti. Mi dispiace. So che le persone li adorano. Non ne so nulla, ma sì, sono qui per annunciare a chiunque possieda la proprietà dello show. Sono pronto a interpretare Ted Kord.

Vorreste vedere Zach Braff nella prossima stagione di Legends of Tomorrow? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book