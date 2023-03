Lena Headey sarà la protagonista di The Abandons, la nuova serie di genere western ideata da Kurt Sutter.

Il progetto seguirà un gruppo di famiglie, molto diverse tra loro, che vivono nel 1850 in Oregon, lottando contro una forza corrotta all’insegna del benessere economico e del potere che cerca di allontanarli dalle loro terre. I protagonisti saranno delle “anime abbandonate” che vivono ai margini della società e che devono unire le proprie tribù per formare una famiglia e reagire. In questo processo sanguinoso, la “giustizia” va oltre i confini della legge.

The Abandons esplorerà il sottile confine tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre questa famiglia lotta per mantenere la propria terra.

Headey avrà la parte di Fiona, una matriarca forte e devota che, non potendo avere figli propri, ha accolto quattro orfani nella propria casa per creare la propria famiglia. Guidata da uno scopo più alto e da un forte temperamento irlandese, affronterà ogni cosa in nome della sua fede e dell’amore per la propria famiglia.

Sutter è creatore, showrunner e produttore della serie destinata a Netflix. Stephen Surjik ne è il produttore e regista insieme a Otto Bathurst ed Emmy Grinwis.

Che ne pensate di Lena Headey come protagonista della serie The Abandons? Vi sembra un ruolo adatto all’attrice?

Fonte: Deadline

