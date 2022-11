NBC ha annunciato che è in fase di sviluppo una nuova serie drammatica ideata da DJ Nash, creatore di A Million Little Things, e Dana Honor che è intitolata Life, Changing.

Al centro della trama c’è una coppia che è insieme da oltre 25 anni e che verrà mostrata mentre condivide i momenti più significativi della propria vita, buoni e cattivi, che li ha cambiati per sempre. La descrizione spiega:

Alle volte nella vita, le sfide più difficili fanno strada per cose più grandiose di quanto potreste mai immaginare.

Nash sarà coinvolto come sceneggiatore e produttore, mentre Honor farà parte del team di produttori tramite la sua Defining Eve Productions che ha un accordo con Universal Television.

Il creatore di A Million Little Things, che si concluderà con la quinta stagione in arrivo a febbraio sugli schermi americani, ritornerà tra le fila di NBCUniversal dopo aver realizzato le comedy Growing Up Fisher e Truth Be Told.

