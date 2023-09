Netflix ha annunciato che le riprese della stagione 2 de L’imperatrice sono ufficialmente iniziate quest’oggi.

Lo ha confermato la stessa Netflix su X (Twitter), con una foto che ritrae i due protagonisti in costume, e che potete vedere qui sotto.

Buone notizie dalla Corte Imperiale 💌 Le riprese della seconda stagione de L'imperatrice sono ufficialmente iniziate! pic.twitter.com/FufmyF6VXC — Netflix Italia (@NetflixIT) September 26, 2023

La serie in costume tedesca ha debuttato in streaming alla fine di settembre e ha ottenuto buoni dati per quanto riguarda le visualizzazioni.

Oltre alla protagonista Devrim Lingnau, che interpreta Elisabetta, nel cast ci sono anche Philip Froissant, Johannes Nussbaum e Almila Bagriacik. Nel team dei nuovi episodi ci saranno inoltre Jordis Triebel, e la sceneggiatrice e showrunner Katharina Eyssen.

Tra i produttori ci sono anche Robert Eyssen, Scarlett Lacey, Jochen Laube e Fabian Maubach di Sommerhaus Serien.

La prima stagione aveva come protagonista la giovane imperatrice Elisabetta, soprannominata Sissi, e il suo rapporto con l’imperatore austriaco Franz. La ragazza deve fare i conti con la struttura gerarchica all’interno della dinastia reale. Dopo il suo matrimonio Sissi deve inoltre fare i conti con la suocera Sofia e le sue inaspettate emozioni nei confronti di Maxi, il fratello di Franz, mentre ai confini dell’impero iniziano a riunirsi gli eserciti dei nemici.

