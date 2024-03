Lionsgate ha annunciato lo sviluppo di due nuove serie ispirate alle saghe di Twilight e di John Wick.

Durante la Morgan Stanley media conference, Michael Burns ha parlato dei due progetti che non hanno ancora una “casa” sugli schermi di un network o una piattaforma di streaming.

Il vice presidente dello studio ha spiegato:

Proporremo la serie di Twilight, una serie animata. Penso ci sarà molto interesse nel progetto.

Burns ha poi aggiunto qualche dettaglio riguardante il nuovo progetto legato a John Wick:

Penso che prenderemo uno dei nostri più grandi franchise action con star Keanu Reeves, credo sarà una serie televisiva.

Nel mese di aprile del 2023 erano emerse le prime notizie riguardanti un possibile adattamento televisivo della saga di Twilight scritta da Stephanie Meyer e già approdata sul grande schermo con i film con star Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

John Wick ha invece in precedenza portato alla creazione della serie evento The Continental, realizzata per Peacock.

I film con star Keanu Reeves hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari ai box office di tutto il mondo.

