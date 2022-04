La serie, come confermato da Netflix, si concluderà con lache sarà l’ultima a essere prodotta e arriverà prossimamente sulla piattaforma di streaming.

L’adattamento del fumetto di Joe Hill e Gabriel Rodriguez racconta la storia dei tre giovani membri della famiglia Locke che, dopo la morte del padre, si trasferiscono da Seattle alla casa di famiglia in Massachusetts con la madre, dove scoprono l’esistenza di alcune chiavi magiche nascoste nell’edificio che possono essere usate con vari scopi. Una presenza demoniaca va però alla ricerca delle chiavi e si scontra con i tre ragazzi.

Carlton Cuse e Meredith Averill, co-showrunner e produttori della serie, hanno dichiarato:

Quando abbiamo iniziato a lavorare alla serie abbiamo pensato che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e delle avventure ambientate a Keyhouse a una conclusione soddisfacente. Come narratori siamo grati di aver avuto l’opportunità di raccontare la nostra versione dell’incredibile storia ideata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente nel modo in cui volevamo. Terremo le chiavi magiche, tuttavia, per il nostro uso personale.