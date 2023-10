Il produttore esecutivo di Loki, Kevin Wright ha smentito le voci sulle riprese aggiuntive per la seconda stagione dello show dopo l’arresto di Jonathan Majors.

Intervistato da Variety, a Wright è stato chiesto se l’arresto di Jonathan Majors abbia cambiato qualcosa nella stagione 2 di Loki:

No, questa è forse – anzi senza forse – questa è la prima serie Marvel a non avere mai avuto riprese aggiuntive. La storia che vedrete sullo schermo è la storia che abbiamo deciso di realizzare dall’inizio. Siamo andati lì con un’idea molto specifica di ciò che volevamo che fosse e abbiamo trovato un modo per raccontarlo in quel periodo di produzione.

Non è cambiato nulla. E questo deriva principalmente dal fatto che ne so quanto te in questo momento. Mi è sembrato affrettato fare qualsiasi cosa senza sapere come andrà a finire tutto questo.