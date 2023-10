Nel terzo episodio di Loki 2 la serie TV si è andata a collegare alla scena post-crediti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in cui il personaggio di Tom Hiddleston e quello di Owen Wilson incontrano una delle varianti di Kang (Jonathan Major) di nome Victor Timely.

In un’intervista a Variety, il regista della puntata di Loki 2, Kasra Farahani, ha parlato della persona, realmente esistita, che ha ispirato la figura di Victor Timely, ovvero Granville Woods, la prima persona nera americana ad essere un ingegnere elettrico e meccanico dopo la guerra di secessione americana, un inventore con, all’attivo, più di 50 brevetti.

Abbiamo tratto molta ispirazione da una figura realmente esistita che avevo scoperto e di cui ho parlato con Jonathan, Granville Woods. Era un inventore nero dell’epoca esatta in cui Timely avrebbe vissuto, un uomo che ha inventato cose incredibili. Le sue invenzioni venivano costantemente contestate da altri inventori famosi. Edison ha cercato di rivendicare due dei suoi brevetti: ha perso in tribunale entrambe le volte e, alla fine, ha offerto a Woods un lavoro. Ma Woods lo ha rifiutato. Volevamo inserire quell’elemento nella storia, il fatto che fosse una persona sotto pressione.

FONTE: Variety

