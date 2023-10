Nella terza puntata della seconda stagione di Loki assistiamo a una scena che avevamo già visto in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con il Dio dell’inganno e Mobius che si ritrovano davanti una variante di Kang.

Screenrant ha chiesto un commento al regista dell’episodio, Kasra Farahani, che non ha dato una risposta particolarmente elaborata, come potete leggere a seguire:

Beh, quello che posso dirti è che abbiamo girato la scena prima ancora che decidessero di usarla nei titoli di coda [di Ant-Man 3]. Quella decisione è arrivata dopo.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios