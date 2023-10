Dan Deeluw, regista del secondo episodio di Loki, ha confrontato la tecnologia della TVA alla magia di Strange, per poi soffermarsi sul destino dei multiversi falciati nel finale della puntata.

Inizialmente Deeluw ha parlato della tecnologia della TVA e l’ha confrontata alla magia del Dottor Strange:

Penso a molte serie tv, e ovviamente, in base alla mia esperienza, cerchi sempre di capire da dove viene la fonte della tecnologia, della scienza o della magia. È come tornare indietro a Captain America: The Winter Soldier, dove avevamo la tecnologia e i grafici di Tony e poi abbiamo progettato i grafici in SHIELD e non erano sofisticati come quelli di Tony che poteva creare ologrammi. Tutti i grafici di SHIELD erano invece su vetro. Era il massimo che potevano fare. Ci pensiamo sempre, quindi penso che la scienza della TVA sia diversa dalla magia di Doctor Strange. Stai cercando di dare alla TVA una storia. Qual è la storia dietro la magia o la tecnologia? Dovevamo far sì che la gente si interrogasse su questo.