La sesta puntata di Loki 2, la seconda stagione della serie TV Marvel Studios dedicata all’iconico e amatissimo personaggio di Tom Hiddleston, ha regalato una perfetta chiusura all’arco narrativo del Dio dell’Inganno.

Anche se, ovviamente, non è assolutamente da escludere un ritorno in scena di Loki in un qualche progetto futuro della casa delle Idee – anche perché a conti fatti, multiversi a prescindere, quello della serie TV non è di certo morto è, semmai, impegnato sul trono a Yggdrasil a reggere le fila temporali dei vari universi – nel finale della produzione, intitolato in modo molto pertinente, Gloriosi propositi, Tom Hiddleston e la regia di Justin Benson e Aaron Moorhead ci regalano un momento davvero emozionante.

Ospite della MegaCon di Orlando, Tom Hiddleston ha spiegato come sia riuscito a tirare fuori dal cilindro una performance così riuscita per la scena finale di Loki:

Quando stavamo lavorando alla fine dell’episodio 6 della seconda stagione, Justin e Aaron si sono rivolti a me… Stavamo girando la scena con Loki che saliva le scale, con le linee temporali tra le mani mentre andava a sedersi sul trono con tutto ciò che avrebbe significato per lui. Justin e Aaron si sono rivolti a me e mi hanno detto: “Penso che saremo qua dentro per la scena finale e saremo davvero vicini al tuo viso tra circa 30 minuti. Come possiamo aiutarti a capire dove devi trovarti emotivamente?”. Al che ho detto “Mi basta pensare ai 15 anni in cui ho interpretato questo personaggio”. Aaron mi consiglia poi: “Perché non te ne vai un attimo via dalla frenesia del set? Prenditi un minuto, e magari riguardati alcune delle scene degli ultimi 15 anni di Loki”. Che è stato un suggerimento davvero brillante.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda. Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Screen Rant

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios