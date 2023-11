Tom Hiddleston ha dato vita a Loki per la prima volta in Thor nel 2011 e da allora ha portato avanti il ruolo in una serie di film e nella recente conclusione della seconda stagione di Loki. Durante il Tonight Show, Hiddleston ha discusso del sorprendente finale della serie, definendolo un “momento di chiusura del cerchio” per il suo personaggio.

Senza fare alcuno spoiler, l’attore ha solo sottolineato come il titolo del finale “Gloriosi propositi”, abbia un forte richiamo al primo film degli Avengers, evidenziando l’evoluzione del personaggio nel corso di sei film, 12 episodi e 14 anni. Ora, con il futuro del personaggio in bilico, i fan si chiedono se Hiddleston stia dicendo addio a Loki e all’MCU.

“Se non l’avete visto, non vi spoilererò nulla, ma vi dirò che è un cerchio che si chiude“, ha detto Hiddleston. “È la conclusione della seconda stagione. È anche la conclusione della prima e della seconda stagione. È anche la conclusione di sei film e 12 episodi e 14 anni della mia vita. Avevo 29 anni quando sono stato scritturato, ora ne ho 42. È stato un viaggio. Penso che nel finale ci siano echi e risonanze di tutte le versioni di Loki che ho interpretato. E direi che, senza fare spoiler, l’episodio si chiama “Gloriosi propositi”. Se ricordate nel primo film degli Avengers, Loki scende sulla Terra. Guarda direttamente Sam Jackson. C’è Nick Fury e io dico: ‘Vengo da lontano con un incarico. Io sono Loki, da Asgard, e sono ricolmo di gloriosi propositi.‘ Ed è arrogante e pieno di presunzione, si sente in diritto e si gonfia d’orgoglio, è convinto che prenderà il controllo del mondo.“

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

