La stagione 2 di Loki si è conclusa e il protagonista Tom Hiddleston ha parlato, ospite del The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, del futuro del suo personaggio, commentando anche le ipotesi di un cameo in Deadpool 3.

La storia si è conclusa con Loki che compie una scelta in grado di far ancora esistere tutte le linee temporali, permettendo così ancora la possibilità di spostarsi nel tempo.

Molti fan della Marvel sono ora convinti che il personaggio o altri membri della TVA appariranno nel nuovo film con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Hiddleston ha quindi dichiarato:

So che stanno girando Deadpool 3 ed è davvero una buona domanda. Sto pensando a tutte le risposte che potrei dare. So che Ryan Reynolds è proprietario di una squadra di calcio nel Regno Unito.

Come previsto, quindi, la star ha preferito mantenere vive tutte le ipotesi per non rivelare spoiler o smentire ufficialmente.

Fallon ha quindi chiesto se le nuove capacità di Loki gli potrebbero permettere di accedere a ogni personaggio della saga, anche quelli già morti. Tom ha sottolineato:

Tecnicamente Loki potrebbe compiere delle mosse interessanti. Immagino. Sì, può muoversi dal passato, presente, futuro. So che può slittare nel tempo. Non so che altri personaggi possano avere quella capacità. Per quel che mi riguarda, Loki è morto un paio di volte ed è tornato. Sono ancora qui. Non so se la morte sia necessariamente una possibilità, si tratta di una domanda esistenziale.

Che ne pensate? Sperate in un cameo di Loki in Deadpool 3?

Tutti gli episodi della stagione 2 di Loki sono disponibili su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Cosa pensate delle parole di Tom Hiddleston su Loki? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: ComicBook

