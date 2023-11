La recensione del sesto episodio della stagione 2 di Loki, Gloriosi propositi, disponibile su Disney+

È curioso quanto il personaggio di Loki sia cambiato nel corso del tempo: prima fratellastro invidioso di Thor, poi minaccia globale per gli Avengers e, infine, aspirante salvatore dell’intero multiverso. Un’evoluzione avvenuta in modo simile anche all’interno dei fumetti, dove il figlio di Laufey arriva persino a decidere di infrangere il proprio destino, diventando così il Dio delle Storie. Perché, alla fine di tutto, le bugie non sono altro che storie appassionanti. Appassionanti quanto la seconda stagione dedicata al Dio dell’Inganno, che si chiude con la sesta puntata disponibile da oggi su Disney+.

Non lo abbiamo mai nascosto: i finali dei serial televisivi targati Marvel Studios non ci sono mai andati a genio. Certo, WandaVision presentava dei momenti molto commoventi nell’ultimo episodio, danneggiati parzialmente però da uno scontro non necessario e troppo vicino ai film di su...