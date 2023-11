Ospite di Jimmy Fallon, Tom Hiddleston ha parlato del finale di Loki e di come rappresenti la conclusione di un viaggio lungo 14 anni.

L’attore ha ragionato su quanto significa il finale di questa stagione, e su quanto chiuda il cerchio sul suo Loki:

Se non l’avete visto, non ve lo spoilererò, ma vi dirò questo, il cerchio si chiude. È la conclusione della seconda stagione. È anche la conclusione delle stagioni uno e due. È anche la conclusione di sei film, 12 episodi e 14 anni della mia vita. Avevo 29 anni quando sono stato scelto, ne ho 42 adesso. è stato un viaggio. Penso che nel finale ci siano echi e risonanze di ogni versione di Loki che ho interpretato. E penso che, senza fare spoiler, l’episodio si chiami “Gloriosi Propositi”. Se ricordate nel primo film degli Avengers, Loki scende sulla Terra. Guarda negli occhi Sam Jackson. E dice a Nick Fury: “Sono Loki di Asgard. Sono colmo di gloriosi propositi”. Ed è arrogante, fisso nei suoi pensieri e convinto che conquisterà il mondo. All’inizio della prima stagione, Mobius, interpretato da Owen Wilson, il migliore di sempre, mostra sostanzialmente a Loki che il suo scopo glorioso era un errore e gli da una sorta di seconda possibilità. E penso che sia stata la cosa più emozionante. L’aspetto più importante di questo show è stato vedere Loki cercare di ripensare e riscoprire il suo scopo, con cui tutti possiamo identificarci. Penso che tutti ci chiediamo: se siamo noi a gestire la nostra storia, può un leopardo cambiare le sue macchie? C’è libero arbitrio? E nell’esercitare il tuo libero arbitrio fai delle scelte nella tua vita, o prendi un caffè nero o un cappuccino. Questa è una scelta. Voglio dire, è una piccola scelta. Ogni scelta che fai si aggiunge alla tua vita e fai quelle scelte che alimentano il tuo scopo e penso che tutti noi come persone vogliamo vite felici, ma vogliamo anche vite con uno scopo. Ed è proprio di questo che parla lo show.

Tutti gli episodi della stagione 2 di Loki sono disponibili su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

Fonte: Comic Book

