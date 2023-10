Il produttore di Loki, Kevin Wright ha svelato che inizialmente Colui che Rimane sarebbe dovuta essere una variante di Loki.

Intervistato da Den of Geek, Wright ha ammesso che inizialmente Colui che Rimane no nera una variante di Kang, ma una di Loki. Per preservare il grande universo Marvel però, è stato scelto Kang:

Abbiamo semplicemente pensato che Colui che Rimane sarebbe stato un nome fantastico per l’ultimo uomo rimasto in piedi nella guerra multiversale. Nella stanza degli sceneggiatori, tutte le idee sono sul tavolo e ci sono state conversazioni su cosa sarebbe successo se Loki fosse stato Colui che Rimane. Quelle conversazioni non sono andate molto lontano; Non credo che sia arrivato nemmeno a Tom Hiddleston perché, sebbene ci sia qualcosa di divertente nella scelta, e ci siano aspetti avvincenti, fa sembrare l’universo piccolo. Quindi alla fine è sempre stata una versione di Kang.

I primi due episodi della stagione 2 di Loki è disponibile da ieri su Disney+.

LOKI 2: LA TRAMA

La seconda stagione di Loki riprende all’indomani dello scioccante finale di stagione, con Loki che si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità riguardo a cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

La seconda stagione della serie Marvel è stata scritta da un team di autori guidato da Eric Martin. Alla regia, invece, sono stati impegnati Justin Benson e Aaron Moorhead, già dietro la macchina da presa di Moon Knight.

