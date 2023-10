L’episodio 2 di Loki contiene anche una citazione nascosta ai mutanti, che potreste non aver notato durante la visione.

Alla fine dell’inseguimento di X-5, sul muro alle spalle del cacciatore si può leggere la scritta ” All M are brothers” (Tutti i mutanti sono fratelli). Il regista dell’episodio Dan DeLeeuw ha svelato che è merito del comparto artistico dello show:

Quello è dipeso dal dipartimento artistico, Kasra, il nostro scenografo, è un genio con tutti i set, e poi nel design generale delle riprese, come puoi vedere dai poster nella TVA. Se lasci che il dipartimento artistico gestisca qualcosa, semplicemente troveranno idee straordinarie che hanno una storia da raccontare. Ma è qualcosa che non ti saresti mai aspettato apparisse sul set. Non era proprio pianificato. È stato divertente, mi ha ricordato la mia insegnante di materie umanistiche all’università quando stava parlando di un libro e aveva un’idea con cui l’autore non era molto d’accordo, quindi ha detto alla classe: “Beh, se è lì, è lì”. Come a dire “Okay, non penso che fosse questa l’intenzione, ma, se volevano che fosse lì, allora è giusto così.”