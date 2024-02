In un’intervista con CB, Kevin Yuille, supervisore degli effetti visivi di Loki, ha raccontato alcuni retroscena del suo lavoro per la stagione 2 della serie Marvel. Nei nuovi episodi, la loro attenzione si è rivolta soprattutto a un aspetto. Ecco quale:

La sfida principale è stata in particolare quella di portare sullo schermo la macchina con cui, nel secondo episodio, i protagonisti torturano Hunter X-05 per ottenere informazioni. Ecco come è stata realizzata:

In sostanza, è stata concepita come la prima tecnologia dei Portali, riadattata per incapsulare e schiacciare il suo contenuto. Poiché derivava dalla tecnologia dei Portali, le due configurazioni condividevano un rendering quasi identico, ma la macchina della tortura è stata sottoposta a un trattamento diverso in fase di composizione per ottenere un aspetto unico. A differenza della lastra di vetro verticale vista nei Portali, la macchina della tortura ha assunto la forma di cubo gigante versatile, in grado di adattarsi a varie dimensioni. Inizialmente espansiva, funzionava come una trappola per qualsiasi oggetto o persona, assomigliando a un potente tritarifiuti.

Per distinguersi dai Portali, la macchina era dotata di riflessi interni, che miglioravano l’integrazione di persone e oggetti con le pareti interne. Alcune riflessi sono stati estratti da lastre sul set, dove gli attori sono stati ripresi contro piani in plexiglass in movimento. Altri sono stati renderizzati con effetti visivi o hanno coinvolto tecniche di compositing come gli attori che flippavano (flipping performers) Questa sequenza si è rivelata particolarmente piacevole da realizzare e si è distinta come uno dei risultati più significativi ottenuti da FuseFX [la sua società] in questa stagione dello show.