Come preannunciato qualche giorno fa, la stagione 2 disi è conclusa il 3 marzo, ma da oggi è disponibile su Prime Video un episodio bonus della durata di mezz’ora. Si tratta di una puntata contenente clip e scene extra che sono finite sul pavimento della sala di montaggio, un regalo “per tutti quelli che vorrebbero che LOL non finisse mai”, in attesa dell’inevitabile stagione 3 (non ancora annunciata).

La puntata include gag e scene con i concorrenti Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni, oltre che con Lillo e i conduttori Fedez e Frank Matano. Alcune clip extra sono state pubblicate anche su YouTube: potete vederle qui sotto!