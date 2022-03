Attenzione: l'articolo contiene spoiler

LOL 2: CHI HA VINTO?

Gli ultimi due episodi disono disponibili su Prime Video da questa notte, e hanno eletto ildi questa nuova edizione. Se non avete ancora visto le puntate non proseguite nella lettura, o potreste ovviamente imbattervi negli spoiler.

É stato uno scontro duro, ma alla fine nel duello finale con Virginia Raffaele, a trionfare è stato Maccio Capatonda. L’attore e comico non solo ha sopportato le sei ore con una sola ammonizione, ma nei tempi supplementari al fianco della Raffaele ha dovuto resistere a due numeri di altri concorrenti: Forest e Corrado Guzzanti. Se la suonata di capezzolo del Mago Direttore d’Orchestra non ha sortito effetto, il poeta robertetti (uno dei personaggi storici di Guzzanti) ha fatto esplodere in una fragorosa, e liberatoria, risata Virginia Raffaele.

Maccio Capatonda ha devoluto il premio al WWF. Nella post credit della serie, l’attore riprende i panni di Mariottide, unico personaggio che non è riuscito a portare durante le sei ore.

LOL 2: i concorrenti e la classifica finale

Il coinvolgimento di Lillo come jolly da inserire nello show per far ridere i comici in gara si è rivelato letale per il terzo classificato Corrado Guzzanti, che ha ricevuto entrambi i cartellini per colpa dell’amico.

La classifica dei concorrenti è dunque la seguente (in ordine decrescente) Maccio Capatonda, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Mariana Di Biase, Gianmarco Pozzoli, il Mago Forest, Diana Del Bufalo, Tess Masazza, Max Angioni e Alice Mangione, eliminata già la scorsa settimana.

Come nella prima edizione, anche quest’anno alcuni concorrenti si sono autoeliminati durante le proprie Gag: Max Angioni ha sorriso dopo il numero da wrestler (che è costato anche l’ammonizione di Maccio), Diana del Bufalo ha riso durante la sua canzone, Forest ha sorriso dopo una sua battuta e Gianmarco Pozzoli ha sorriso dopo essersi rasato a sorpresa i capelli. Il jolly Lillo ha eliminato non solo Corrado Guzzanti ma anche Mariana di Biase, lasciando il palco solamente a Maccio Capatonda e Virginia Raffaele.

Tutti gli episodi di LOL 2 sono disponibili su Prime Video.