, la popolare serie ambientata su una nave da crociera andata in onda negli anni ’70 e ’80, tornerà sugli schermi, ma questa volta in versione

CBS, in collaborazione con l’emittente australiana Network 10, ha ordinato delle versioni di The Real Love Boat, ovvero uno show che cerca di far nascere tra i concorrenti delle storie d’amore, ispirandosi per atmosfera e situazioni alla comedy.

La linea di navi da crociera Princess Cruise sarà usata come ambientazione degli episodi che si ispirano al progetto prodotto da Aaron Spelling.

Il presidente di CBS, George Cheeks, ha sottolineato:

Love Boat è un concetto senza tempo e romantico con un appeal universale e siamo entusiasti di reinventare questa serie popolare per gli spettatori di due diverse nazioni.

Le riprese inizieranno in estate seguendo delle persone single che viaggiano insieme in vari luoghi del Mediterraneo a bordo della nave da crociera, in cerca dell’amore, tra appuntamenti, sfide e sorprese.

I membri dell’equipaggio, inoltre, avranno un ruolo importante nelle interazioni. Solo una coppia arriverà alla destinazione finale e conquisterà un premio in denaro.

Lo show originale era andato in onda sugli schermi di ABC dal 1977 al 1986 e aveva come star Gavin MacLeod, Fred Grandy, Ted Lange, Bernie Kopell, Lauren Tewes e Jill Whelan.

Che ne pensate del reality show ispirato a Love Boat? Lasciate un commento!

Fonte: Variety