Durante il Lucca Comics & Games 2023, nell’area Movie a cura di QMI, ci saranno degli appuntamenti da non perdere per gli appassionati di serie tv.

Tra i contenuti in arrivo durante l’evento, l’anteprima del primo episodio di Tutta la luce che non vediamo, la rivoluzionaria miniserie tratta dall’omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, diretta da Shawn Levy (Stranger Things, Deadpool 3, The Adam Project), scritta da Steven Knight (Peaky Blinders) e con Aria Mia Loberti, Nell Sutton, Mark Ruffalo e Hugh Laurie. La miniserie in quattro episodi sarà poi disponibile solo su Netflix dal 2 novembre.

Netflix porterà poi a Lucca il fan screening dei primi due episodi di SUBURRÆTERNA, l’attesissima serie tv che espande l’universo Suburra. Giacomo Ferrara, che riprende l’iconico ruolo di Spadino da protagonista, sarà a Lucca per presentare la serie e incontrare i fan, prima dell’uscita su Netflix prevista per il 14 novembre.

Rai Teche con RaiPlay e Digital presenteranno a Lucca l’anteprima esclusiva della riedizione della seconda stagione di Spazio:1999, serie cult degli anni ‘70 che ha plasmato indelebilmente l’immaginario fantascientifico degli spettatori italiani. L’evento anticiperà l’arrivo di tutti gli episodi della seconda stagione su RaiPlay a Natale. Grazie al mirabile lavoro di recupero realizzato dal Tecnologico Teche di Torino, il pubblico di Lucca potrà vedere in anteprima sul grande schermo una ri-edizione HD dai colori vividi e con audio italiano restaurato.

Mediaset Infinity porterà a Lucca due speciali appuntamenti dedicati agli appassionati degli anni ‘80 e ‘90.

Sarà imperdibile la Fantaghirò Celebration, un evento speciale per tutti i fan della miniserie cult degli anni Novanta Fantaghirò alla presenza di un host d’eccezione, Claudio Di Biagio, che insieme ad altri ospiti ripercorrerrà i momenti più iconici del fenomeno fantasy della televisione italiana. Il secondo appuntamento sarà dedicato a tutti gli appassionati di Lady Oscar con un talk dedicato agli anime più iconici degli anni ’80-’90 e in particolare alla celebre eroina di Versailles, con ospiti, curiosità e aneddoti, oltre a una speciale proiezione dei primi due episodi.

Fonte: Comunicato stampa