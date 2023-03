Lucy Boynton star e produttrice della serie One Day in December, diretta da Drake Doremus

Drake Doremus debutterà nel mondo delle serie televisive con One Day In December, adattamento del romanzo scritto da Josie Silver che avrà come star Lucy Boynton.

L’attrice sarà coinvolta anche come produttrice del progetto che è destinato a Netflix.

Al centro della trama c’è Laurie, convinta che l’amore a prima vista non esista fino a quando, dal finestrino di un autobus in un nevoso giorno di dicembre, vede un uomo e prova la sensazione che sia la sua anima gemella. I loro sguardi si incrociano creando un momento di pura magia, ma l’autobus si allontana rapidamente. Laurie trascorre poi i mesi successivi a cercare l’uomo misterioso a Londra, conoscendo poi Jack a un party di Natale, durante il quale scopre che è il nuovo fidanzato della sua migliore amica, Sarah.

La casa di produzione Fifth Season ha assunto Drake Doremus per sviluppare il progetto insieme a Joel Stillerman. Il regista di Like Crazy sarà sceneggiatore, regista e produttore della miniserie che potrebbe diventare di genere antologico in caso gli episodi avessero successo.

