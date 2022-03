A Parigi sono stati effettuati deglilegati alavvenuto sul set della serie, dal bottino stimabile intorno ai 300.000 dollari.

Nella giornata di ieri sono state fermate sette persone, di età compresa tra i 13 e i 21 anni. Tre di loro sono attualmente in stato di fermo, mentre quattro sono sotto controllo giudiziario. La polizia, inoltre, starebbe cercando ulteriori membri del gruppo criminale.

Il 25 febbraio circa 20 ladri con il volto coperto hanno fatto irruzione sul set parigino della serie con star Omar Sy, lanciando fuochi d’artificio e causando caos e panico tra i presenti, riuscendo così a portare via oggetti di scena e attrezzature.

Il protagonista di Lupin sembra fosse presente sul set durante il furto, ma nessun membro del cast e della troupe è rimasto ferito e le riprese sono state messe in pausa solo per poco tempo, come confermato da Netflix.

Il crimine era avvenuto solo un giorno dopo il furto compiuto sul set di The Crown che ha permesso ai ladri di trafugare oggetti di scena, che comprendono anche candelabri in oro e argento, per un valore di circa 200.000 dollari. Per ora non è stato svelato se tra i due eventi ci sia un collegamento.

Fonte: The Hollywood Reporter