Lupin Zero: la miniserie animata arriva su Prime Video

La miniserie Lupin Zero è disponibile da oggi su Amazon Prime Video e i fan potranno vedere i 6 episodi facendo un binge watching a pochi giorni di distanza dalla trasmissione dell’ultima puntata in Giappone.

Diretta da Daisuke Sako, assistente alla regia in Lupin III – Ritorno alle origini, scritta da Ichiro Okouchi (CODE GEASS) e con il character design di Asami Taguchi (Lupin III – L’avventura italiana), la serie prodotta da TMS Entertainment racconta per la prima volta le vicende di Lupin III da giovane, combinando le storie del manga originale con inedite avventure ambientate nella Tokyo degli anni Sessanta.

L’opera unisce elementi all’insegna d’azione a tinte forti e umorismo in un soggetto inedito che si riallaccia alla prima serie animata del 1971, per diventare un moderno “cult” per i fan storici del personaggio creato da Monkey Punch e per le nuove generazioni di appassionati. Tutti gli episodi sono da oggi disponibili in lingua originale sottotitolata, in attesa della versione doppiata che arriverà a pochi mesi di distanza.

Che ne pensate? Guarderete Lupin Zero su Prime Video?

Nel cast Saori Hayami che dà la voce al personaggio di Yōko (al centro nel poster), personaggio chiave della storia. Yoshito Yasuhara dà la voce a Lupin I (In alto a sinistra), il nonno di Lupin III. Toa Yukinari dà la voce a Shinobu, una domestica della famiglia Lupin. Toshio Furukawa dà la voce a Lupin II (in alto a destra), padre di Lupin III e attivo maestro ladro. Tasuku Hatanaka avrà il ruolo del protagonista Lupin III, Shunsuke Takeuchi sarà invece Jigen.

Fonte: Comunicato stampa