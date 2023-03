Neil Cross ha svelato di aver compiuto un cambiamento nello script di Luther: Verso l’inferno su richiesta di Netflix.

Lo sceneggiatore, intervistato da The Independent, ha spiegato che è consapevole del fatto che si stia parlando e riflettendo sul modo in cui le donne sono mostrate come vittime di eventi violenti in film e serie tv negli ultimi anni. La serie Luther ha inoltre affrontato in passato molte critiche per la rappresentazione della violenza contro le donne.

Cross ha spiegato:

Si è parlato in precedenza del fatto che le persone sono a disagio nella vittimizzazione delle donne in Luther, non ingiustamente. La cosa strana, tuttavia, è che se si dovesse fare due calcoli, ci sono molte, molte più vittime di sesso maschile in Luther rispetto a quelle di sesso femminile.

La reazione degli spettatori al genere ha però avuto un ruolo nella scelta della prima vittima mostrata nel film sequel della serie con star Idris Elba. Neil ha sottolineato:

Per motivi che temo di indagare troppo a fondo, le vittime donne hanno un impatto più grande e spaventano più profondamente. Quindi c’era una parte provocatoria di me nella prima bozza della sceneggiatura in cui ho pensato ‘Oh, fanculo. La vittima sarà una donna perché è più spaventoso’.

I responsabili di Netflix, tuttavia, lo hanno invitato a riflettere:

Quello è il momento in cui Netflix ha detto: ‘Vuoi ripensarci un po’?’. E ho risposto: ‘Beh, sarebbe meno spaventoso’. Mi sono preoccupato che lo sarebbe stato. Ma, in realtà, avevano ragione.

