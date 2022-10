Sarà Luca Marinelli il protagonista di M. Il Figlio del Secolo, la serie tratta dal romanzo di Antonio Scurati vincitore del premio Strega che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Marinelli, che abbiamo visto recentemente in Le otto montagne, The Old Guard e Diabolik, interpreterà il Duce.

L’annuncio è stato fatto oggi durante un incontro stampa in cui è stata presentata la serie alla Festa del Cinema di Roma e della quale vi proporremo un resoconto dettagliato. Durante l’incontro, Wright ha spiegato di non amare il trucco prostetico, perché pur aggiungendo somiglianza “spesso fa perdere l’attore”. E così, questo sarà “il Mussolini di Luca”. La serie sarà incentrata non solo su di lui, ma soprattutto su un’epoca.

Scritta da Stefano Bises e Davide Serino, la serie Sky Studios sarà composta da 8 episodi ed è prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé. Le puntate ripercorreranno la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. La serie offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo, racconterà inoltre la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

Le riprese di M. Il Figlio del Secolo avranno inizio nel 2023 e la serie arriverà su Sky e in streaming su NOW in tutti i territori Sky in Europa. La distribuzione internazionale è di Fremantle.

