In un’intervista con THR, Jon Hamm ha riflettuto sulla sua carriera, concentrandosi soprattutto sulla serie Mad Men, che l’ha reso un volto noto al grande pubblico grazie al ruolo del protagonista Don Draper. Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Il complesso rapporto di Jon Hamm con Mad Men

L’attore racconta che, durante le riprese del pilot e in diverse altre occasioni, ha sofferto di vitiligine sul set:

È andata e venuta. È una questione di pigmentazione. Michael Jackson ne era affetto. Colpisce molto di più la comunità nera, perché si ha la melanina nella pelle e va via. Ma ricordo che un giorno, durante le riprese del pilot, mi sono svegliato e sembrava che qualcuno mi avesse fatto cadere della candeggina sul mento. Poi mi sono guardato le mani e le tibie, e avevano queste macchie. Sono andato da un paio di medici e mi hanno detto: “Puoi provare questa crema. Non abbiamo una soluzione. Ma sei bianco, probabilmente stai bene“. Che è quello che la gente ha detto ai bianchi per tutta la vita: “Sei bianco, probabilmente stai bene“.

Mentre la serie andava in onda, dunque, la sua esperienza non è stata delle migliori, a causa soprattutto dell’improvvisa fama. A quasi dieci anni dalla fine dell’iconica serie, l’attore dichiara però che la sua opinione in merito è “cambiata al 100%“:

Lo vivi e ti sta accadendo: tutta la notorietà, l’attività stampa, la fama. Ma se mi guardo indietro, vorrei aver prestato più attenzione. Ti sta accadendo in modo così viscerale ed è un vortice tutto in una volta e non c’è una guida, e pensi: “M*rda“. Ma è divertente essere al centro della conversazione per la nostra attività. L’ho provato un po’ con Fargo. È bello tornare a essere parte della conversazione, essere parte di qualcosa di cui si è orgogliosi e che piace alle persone in modo tale che ne vogliano parlare. E questo è ciò che Mad Men è stato ed è ancora. L’altra sera io e Anna [Osceola, sua moglie] siamo andati in un bar a mangiare un hamburger e un ragazzo di 25 anni, c*zzo, ci ha detto: “Oh mio Dio, Mad Men è così bello“. E io ho pensato: “Perché è bello per te? Eri un bambino quando è iniziato!“. Ma, sì, è bello.

Il provino per Don Draper

Hamm poi rivela poi che durante il provino non pensava avrebbe ottenuto la parte, a causa di un’esperienza precedente:

Ho ricevuto il copione di Mad Men e ho pensato: “M*rda, è davvero bello“. Ed è una buona lezione su come non fare il passo più lungo della gamba, perché ricordo di aver pensato: “Non mi prenderanno mai“. Perché avevo avuto un’esperienza con un’altra sceneggiatura molto buona che avevo letto e pensavo: “Farei qualsiasi cosa per avere questa parte“. Era West Wing. Il personaggio di Rob Lowe, Sam. Ho pensato: “Potrei uccidere per questa parte“. Ho fatto un ottimo provino, ma ho visto la faccia del direttore del casting e ho capito che la parte era già stata assegnata. Poi ho pensato: “Oh, è Rob Lowe. Ok, ho capito“. Così ho pensato che sarebbe successa la stessa cosa con Mad Men. Io faccio un ottimo provino e loro lo assegnano a una star del cinema. La prima volta, ero l’unico a fare il provino, era così presto. Poi, man mano che rientravo e rientravo [dalla stanza], ho iniziato a vedere nomi che riconoscevo sul foglio delle firme.

L’intervistatore tira allora fuori le parole di Matt Weiner, creatore della serie, che dopo aver visto l’attore all’audizione pensò: “Questo qui non può essere stato cresciuto dai genitori”. Aver perso entrambi i genitori quando era ancora un ragazzo è stato dunque d’aiuto a Hamm nel ritrarre Draper?

C’è qualcosa dell’essere orfani che ti dà una sensibilità diversa. Sei più grande rispetto a quelli della tua età. Hai più esperienza della maggior parte dei bambini e una prospettiva o un approccio diverso alla vita. E ancora oggi la penso in questo modo. I miei amici che hanno genitori ancora sposati o ancora vivi, e non si tratta di un giudizio, è solo una cosa diversa. È un modo diverso di affrontare la vita, e io non lo mostro apertamente, ma ovviamente Matt l’ha capito, e di sicuro ha funzionato per Don Draper. C’era qualcosa di tormentato in lui.

La star riflette infine sulla, spessa fuorviante, percezione del personaggio, che lo accomuna ad altri volti noti della serialità:

Jimmy Gandolfini, che conoscevo un po’, aveva un rapporto simile a quello di Tony Soprano, e Bryan Cranston lo aveva con Walter White. Il personaggio è stato celebrato per le ragioni sbagliate. La gente pensava che Don fosse un esempio di mascolinità o altro. C’erano così tante riflessioni che io pensavo: “Ma era un personaggio piuttosto incasinato!“. Sono stato molto contento di come Matt ha concluso la storia, ma è stato anche difficile.

