si è concluso ormai da tre anni, ma i membri del cast continuano a tenersi in contatto tra di loro., interprete di Arya nello show HBO, ha infatti raccontato a Variety: “siamo tutti in una chat di gruppo, una cosa carina“, aggiungendo: “Stanno tutti bene. Penso sia bello sentirsi con persone che si godono la loro vita, che è stata dominata dalla serie per così tanto tempo“.

Il prossimo 22 agosto debutterà inoltre House of Dragon, l’atteso spinoff di Game of Thrones, ambientato 200 anni prima e incentrato sulla storia della Casa Targaryen. A riguardo, l’attrice rivela di “non vedere l’ora di vederlo“:

La mia amica Olivia [Cooke] ne fa parte ed è stato molto interessante parlare con lei di questa esperienza. Credo che la pressione sia molto maggiore. Tutte le preoccupazioni legate ai postumi del nostro show vengono ora riversate sul cast [di House of Dragon] che non ha nulla a che fare con questo. Voglio sostenerla il più possibile come attrice, ma sono anche molto curiosa. Non vedo l’ora di guardare Game of Thrones, anche se non è Game of Thrones, e di viverlo come una persona che non ne fa parte. Non ho fatto altro che incontrare persone che hanno fatto proprio questo, e non sono mai riuscita a immedesimarmi.

Ricordiamo che recentemente Maisie Williams non ha escluso la possibilità che in un futuro venga realizzato uno spinoff di Game of Thrones sul suo personaggio; trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Maisie Williams sulla chat di gruppo con il resto del cast di Game of Thrones? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sull’universo televisivo tratto dalla saga di Game of Thrones grazie ai contenuti presenti nella nostra scheda.

FONTE: Variety