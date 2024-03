Frankie Muniz, intervistato da PEDRESTRIAN TV, è tornato a parlare del possibile revival di Malcolm, sostenendo che il progetto sta per “diventare realtà”.

L’attore ha dichiarato:

Senza rivelare troppo perché non c’è niente di confermato, ma non siamo mai stati così vicini a farlo diventare una realtà. Se accadrà, avverrà presto, ma lo abbiamo inoltre detto per otto anni.