Man on Fire, film del 2004 con protagonista Denzel Washington, sta per avere un reboot televisivo targato Netflix. A interpretare il protagonista, John Creasy, sarà Yahya Abdul-Mateen II, attore che abbiamo già visto, tra gli altri, in Aquaman, Il processo ai Chicago 7 e Matrix Ressurections.

Steven Caple Jr dirigerà i primi due episodi e sarà anche produttore esecutivo, mentre lo showrunner è Kyle Killen. Gli altri produttori esecutivi includono Arnon Milchan, Yariv Milchan e Natalie Lehmann per New Regency Productions; Peter Chernin, Jenno Topping e Tracey Cook per Chernin Entertainment; Killen e Scott Pennington per Chapter Eleven.

Il reboot adatterà la serie di cinque romanzi di A.J. Quinnell, iniziata nel 1980 proprio con Man on Fire.

FONTE: Deadline

