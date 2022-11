Manifest: il creatore anticipa su cosa saranno incentrati gli episodi della seconda parte della stagione 4

La prima parte della stagione 4 di Manifest è ora disponibile su Netflix, mentre la seconda non ha ancora una data d’uscita. Nell’attesa, un’intervista con EW, il creatore della serie, Jeff Rake (che aveva già annunciato un breve time skip di un paio di mesi tra i due blocchi) ha svelato nuove anticipazioni sui prossimi episodi.

Alla fine delle prima parte, la famiglia Stone – tra cui Michaela (Melissa Roxburgh), suo marito Zeke (Matt Long), Olive (Luna Blaise) e Cal (Ty Doran) – ha trovato le prove di una coscienza divina, del legame tra lo zaffiro e qualsiasi corpo celeste esistente al di sopra di loro, e che Cal è un “drago” in grado di salvare il mondo dalla rovina. Proprio questo aspetto sarà centrale nel proseguimento della storia:

Rake poi specifica più nel dettaglio su cosa verteranno i prossimi episodi:

La seconda parte è molto più incentrata sulla comunità degli 828 passeggeri. Senza svelare troppo, ci concentreremo in ogni episodio su questa comunità più ampia per tutto il secondo blocco, fino alla Data della Morte. Una volta i passeggeri erano 191. Ne abbiamo persi alcuni lungo la strada. Ben, Michaela, Cal e Olive saranno al centro di tutto questo? Lo saranno. Abbiamo parlato di Ben e Michaela come co-capitani della scialuppa di salvataggio di questi passeggeri, e questo blocco finale ci permetterà di mostrarli in quel ruolo più che mai, perché interagiranno con quella comunità di passeggeri ogni giorno, ogni episodio.