Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Josh Dallas e Melissa Roxburgh hanno commentato l’episodio finale della stagione 4 di Manifest, con cui la serie ha detto addio ai suoi fan.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sull’ultima puntata.

Nel finale, di cui potete leggere il riassunto, i sopravvissuti sono atterrati a New York come se niente fosse accaduto negli ultimi cinque anni, nonostante abbiano mantenuto i propri ricordi. Ben ha quindi ritrovato Grace, che era stata uccisa nel finale della terza stagione, e Olive e Cal sono tornati bambini.

Josh Dallas ha commentato:

Con Ben, e come con molti degli altri personaggi, non lo considero un epilogo, ma un nuovo inizio. Penso sia giusto che sia tornato con il suo unico vero amore e possa avere una seconda chance nella vita con lei e con i suoi figli. Sono entusiasta per lui.

Michaela ha invece concluso la sua storia con Jared ed è andata alla ricerca di Zeke, che non si ricorda di lei. Melissa ha sottolineato:

Mi fa stare bene. Penso che tutto si sia concluso nel modo in cui doveva. Anche se le persone sono sconvolte con certe cose, ma quella è la vita. Le cose non si risolvono nel modo in cui pensavamo, ma alle volte sono migliori. Penso abbiamo compiuto davvero un buon lavoro nel mostrarlo. Ci sono delle cose diverse da come ce le aspettavamo, ma altre sono migliori.

L’attrice ha inoltre spiegato che le sue ultime scene sul set sono state insieme a Leajato Robinson, che interpreta Amuta:

L’ho trovato interessante perché la maggior parte delle persone avevano concluso il lavoro a quel punto. Eravamo io e poche altre persone ancora impegnate sul set. Si è trattato di un addio interessante. Abbiamo detto addio così tante volte durante quella settimana, ma eravamo io e Amuta, ed è stato davvero fantastico.

Dallas ha invece spiegato:

La mia ultima scena, ed è stato qualcosa di davvero adatto, è stata con Grace. Con Athena Karkanis in aereoporto, al ritiro bagagli. Ho pensato fosse un momento fantastico perché credo che la mia prima scena fosse stata girata con Athena. Concludere in quel modo è stato un grandioso modo di chiudere la storia. Abbiamo perso Athena per la stagione 4 e sembrava quasi come se mancasse un arto nel nostro show. Vederla tornare in aeroporto per quella scena finale… Ho iniziato a piangere quando si sono riuniti. Ed è sembrato così strano perché sembrava che fossimo realmente nello show. Non sembrava che stessimo recitando perché se ne era realmente andata. Ed è stato interessante da vedere.

Che ne pensate dei commenti di Josh Dallas e Melissa Roxburgh al finale di Manifest?

Fonte: TVLine

