Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Manifest conquista la prima posizione in Italia con gli episodi finali della quarta e ultima stagione.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo Manifest, tornata con i nuovi episodi della quarta stagione (gli ultimi della serie). Com’era prevedibile, il titolo ha ottenuto un buon debutto oltre che in Italia anche nel resto del mondo, conquistando la prima posizione anche negli Stati Uniti. Martedì capiremo in quanti si sono connessi a Netflix per vedere l’ultimo attimo sui passeggeri del Volo 828. Seconda posizione per FUBAR, la nuova serie originale creata da Nick Santora con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. La commedia d’azione è stata vista nei primi quattro giorni per un totale di 88,940,000 ore: resta da vedere se incrementerà la cifra oltrepassando le 100 milioni di ore: in quel caso si può ufficialmente parlare di un’eventuale seconda stagione. Terzo posto per Profilo falso, la serie tv colombiana con Carolina Miranda nei panni di Camila, la quale conosce il suo principe azzurro su un’app di incontri. Dopo un inizio idilliaco, si organizza per fargli una sorpresa… ma resta intrappolata in un finto paradiso. La serie ha debuttato in seconda posizione ottenendo un ottimo posizionamento in quasi tutto il mondo. Quarto posto per New Amsterdam, tornata in top 10 grazie ai nuovi episodi della terza stagione. Quinta posizione per Riverdale, mentre al sesto posto troviamo Valeria, la serie spagnola originale Netflix giunta alla sua terza stagione. Settima posizione La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton; la serie composta da sei episodi racconta della giovane Carlotta che, promessa in sposa a re Giorgio contro la sua volontà, arriva a Londra il giorno delle nozze e subisce lo scrutino dell’astuta madre del monarca. La serie è stata vista nella sua quarta settimana per un totale di 42,900,000 ore. Rispetto alle prime due stagioni di Bridgerton, il calo nel corso delle settimane successive al debutto è stato un po’ più consistente. Chiudono In Silenzio, XO, Kitty, la serie teen creata da Jenny Han che nel corso della sua seconda settimana è stata vista per oltre 63 milioni di ore, e al decimo posto Neve alle Azzorre

Il film più visto del weekend è A Beautiful Life che racconta di una produttrice musicale che scopre un giovane pescatore con un talento nascosto che ora deve decidere se è pronto ad aprirsi alla fama… e all’amore. La pellicola danese ha debuttato in prima posizione anche nel resto del mondo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Manifest (Originale Netflix) FUBAR (Originale Netflix) Profilo falso (Originale Netflix) New Amsterdam Riverdale Valeria (Originale Netflix) La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (Originale Netflix) In Silenzio (Originale Netflix) XO, Kitty (Originale Netflix) Neve alle Azzorre (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

A Beautiful Life (Originale Netflix) Attacco al potere 2 Tre metri sopra il cielo Blood & Gold (Originale Netflix) Shooter The Mother (Originale Netflix) Shazam Tin & Tina (Originale Netflix) Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi Old Henry (Originale Netflix)

