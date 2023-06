Josh Dallas ha svelato di aver provato per anni a coinvolgere nella serie Manifest sua moglie Ginnifer Goodwin e realizzare così una piccola reunion sugli schermi che avrebbe reso felici i fan di Once Upon a Time – C’era una volta.

L’interprete di Ben ha spiegato:

Ci abbiamo provato nel corso degli anni… Lo abbiamo fatto realmente. Semplicemente alla fine non siamo riusciti a far funzionare le cose.

Josh ha però sottolineato che l’attrice è una grandissima fan della serie e ha avuto degli ordini precisi in vista dell’arrivo delle puntate finali:

Ginnifer è una delle più grandi fan di Manifest che ci sono là fuori. Mi ha già detto che non ho il permesso di vedere la serie con lei perché faccio dei rumori, parlo, borbotto, e mi ha vietato di essere nella stanza durante la visione delle ultime puntate. Non posso dirle nulla e ha già deciso quando iniziare a fare il binge watching.

Dallas e Goodwin hanno recitato insieme in Once Upon a Time dal 2011 al 2018, interpretando Biancaneve e il suo Principe Azzurro.

Che ne pensate? Avreste voluto vedere Josh Dallas e Ginnifer Goodwin, star di Once Upon a Time, insieme nella serie Manifest?

Fonte: TVLine

I film e le serie imperdibili