È stata presentata oggi a Roma la terza stagione di Mare fuori, la fiction Rai che le cui prime due stagioni hanno avuto un enorme successo anche su Netflix e che debutterà come RaiPlay Original il 1 febbraio con i primi sei episodi.

Nella terza stagione, che poi andrà in onda dal 15 febbraio anche su Rai 2, i protagonisti sono cresciuti e si troveranno alle prese con l’amore, un sentimento sconosciuto e profondo, travolgente e destabilizzante.

GUARDA – Il trailer

Su RaiPlay sarà anche disponibile la serie esclusiva Mare Fuori #Confessioni, un backstage in 25 episodi che danno voce ai protagonisti e a un racconto senza filtri dei momenti più intensi vissuti sul set.

Prodotto a due anni di distanza della prima messa in onda da Roberto Sessa, e scritto da Cristiana Farina e Maurizio Careddu, Mare Fuori#Confessioni è l’occasione per il pubblico della serie di conoscerne al meglio gli attori, attraverso le loro riflessioni sugli eventi di cui sono stati protagonisti, come se fossero realmente accaduti. Il linguaggio è vicino a quello del mockumentary, un espediente narrativo nel quale eventi di fiction sono commentati come se fossero reali, attraverso l’artificio di un linguaggio documentaristico. Il racconto miscela così il piano della realtà con quello della finzione in un cocktail innovativo e avvincente.

Diretta da Ivan Silvestrini, da un’idea di Cristiana Farina e da lei scritta con Maurizio Careddu, Mare Fuori vede nel cast Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. Composte da 12 episodi ciascuna, le prime due stagioni sono andate in onda sulla Rai nel 2020 e nel 2021, ma il vero successo è arrivato grazie alla pubblicazione su Netflix, dove ha avuto ascolti veramente importanti. La Rai ha quindi già rinnovato la serie anche per una quarta stagione.

Ecco alcune clip e le immagini ufficiali:

"La rigidità di Paola è stata smussata: si è persa negli occhi dei ragazzi che si fidano di lei, una fiducia reciproca che porta problemi.

"La rigidità di Paola è stata smussata: si è persa negli occhi dei ragazzi che si fidano di lei, una fiducia reciproca che porta problemi.

Componente umana importante: le mie emozioni e quelle di Paola corrispondono". Carolina Crescentini

"Massimo dovrà affrontare un senso di colpa e di pentimento: un vero e proprio viaggio introspettivo, un percorso di maggiore consapevolezza, anche verso i sentimenti che nutre per Paola". Carmine Recano

"È una sognatrice, ma è arrivato il momento di crescere: in Mare Fuori 3 Naditza deve fare i conti nel distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato". Valentina Romani

"In #MareFuori3 è stata catartica la possibilità di entrare in un processo di perdono con il personaggio.

"Perdonandosi riesce a perdonare gli altri, trovando lo spazio per nuove forme d'amore". Massimiliano Caiazzo

Il passaggio verso il mondo degli adulti e la scoperta dell'amore anima #MareFuori3.

Nuovi personaggi fanno ingresso nell'IPM.

Dal #1febbraio su @RaiPlay e dal #15febbraio su @RaiDue.

Il passaggio verso il mondo degli adulti e la scoperta dell'amore anima Mare Fuori 3.

Nuovi personaggi fanno ingresso nell'IPM.

Dal 1 febbraio su RaiPlay e dal 15 febbraio su Rai Due.

Mare Fuori 3 – Valentina Romani @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Nicolas Maupas, Alessandro Orrei, Massimiliano Caiazzo @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Kyshan Claire Wilson e Antonio De Matteo @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Clara Soccini @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Maria Esposito, Giacomo Giorgio @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Serena De Ferrari @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Anna Ammirati, Matteo Paolillo @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Kyshan Claire, Wilson Artem @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo @ sabrina cirillo

Mare Fuori 3 – Maria Esposito, Matteo Paolillo, Antonio D’aquino @ sabrina cirillo