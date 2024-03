Sarà Margaret Qualley a interpretare Amanda Knox nella miniserie Hulu ispirata alla storia vera della studentessa americana accusata di aver ucciso la sua coinquilina Meredith Kercher mentre si trovava in Italia.

Gli otto episodi seguiranno le accuse, il processo, la condanna e la successiva assoluzione di Amanda, che ha affrontato una lotta legale durata molti anni per dimostrare la sua innocenza.

Qualley tornerà quindi sul piccolo schermo dopo aver recitato in The Leftovers – Svaniti nel nulla, Fosse/Verdon e Maid.

KJ Steinberg (This Is US) ha scritto il progetto e ne sarà produttrice esecutiva insieme a Knox, Warren Littlefield (Fargo) e Monica Lewinsky. Attualmente non sono stati svelati ulteriori dettagli del cast del progetto dedicato alla storia di Amanda, accusata dell’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e poi ritornata in America dopo 16 anni. Knox ha trascorso quattro anni in carcere dopo essere stata condannata, prima di essere dichiarata innocente. Nel 2013 aveva scritto un’autobiografia, poi alla base di un documentario di Netflix e del film di Lifetime intitolato Murder on Trial in Italy.

