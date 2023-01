Mark Hamill ha confessato che difficilmente tornerà a interpretare Joker senza il Batman di Kevin Conroy.

In una recente intervista con Empire Magazine, Mark Hamill ha spiegato che senza il suo amico e collega a dare la voce a Batman, non si sente di tornare a essere Joker:

Mi chiamavano e dicevano: “Vogliono che tu faccia Joker”, e la mia unica domanda era: “Kevin è Batman?” Se mi dicevano di sì, dicevo: “Ci sto”. Eravamo come partner. Eravamo come Laurel e Hardy. Senza Kevin, non credo ci sarà un altro Batman per me.

Conroy è morto lo scorso novembre a soli 66 anni, dopo una lunga malattia. Conroy ha interpretato Bruce Wayne in Batman: The Animated Series negli anni ’90, diventando l’amata voce del Cavaliere Oscuro. Recentemente era apparso anche nei progetti live-action tratti dai fumetti della DC in occasione del crossover Crisi sulle Terre Infinite, con la parte di Bruce Wayne di Terra-99. Kevin aveva spiegato, durante il podcast di Michael Rosenbaum, che si era divertito molto a interpretare una versione più arrabbiata e cupa di Batman.

Fonte: Screen Rant