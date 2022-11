Kevin Smith ha voluto ricordare Kevin Conroy, celebre voce di Bruce Wayne in Batman: The Animated Series, dichiarando che lo considera la “migliore incarnazione” del personaggio della DC.

L’attore, oltre allo show animato, aveva recitato in altri progetti animati dando voce al Cavaliere Oscuro in film di Warner Bros Animation, oltre ad apparire nel crossover dell’Arrowverse intitolato Crisi sulle Terre Infinite per portare sugli schermi la versione di Bruce Wayne di Terra-99.

Il regista ha affrontato la recente morte di Conroy durante il suo “In Convenience Tour” con cui promuove Clerks III e i presenti hanno assistito al commosso omaggio a Conroy, morto a soli 66 anni dopo aver lottato contro il cancro.

Smith ha dichiarato:

Fa schifo perdere qualcuno di così eccezionale nel proprio lavoro. Fa schifo quando si perde quelli che sono dei meravigliosi esseri umani. Quell’uomo era un tale bravo ragazzo… Quindi sì, mi mancherà per sempre.

Il regista ha quindi aggiunto:

Quella voce, la voce di Batman interpretato da Kevin Conroy e, ovviamente, Bruce Wayne perché interpretava anche quel ruolo, è diventata la voce, davvero velocemente, in meno di un anno, che sentivo non appena leggevo un fumetto, perché è diventato il Batman definitivo.

