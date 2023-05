Mark Hamill è stato la voce di Joker per diversi anni, e ha recentemente spiegato come fare la risata del nemico di Batman.

Ospite di Wired, Hamill ha spiegato come fare un’ottimale risata di Joker, svelando anche che gli viene chiesta ovunque:

Mi viene chiesto di farlo ovunque. Al supermercato. Al Toys “R” Us. ‘Fai la risata. Fai la risata” Beh, prima di tutto devi riscaldarti. È come con il motore di un’auto. Se ti limiti a gridare tutto d’un colpo, ti farà male alla gola. Inoltre, non esiste un modo semplice per farlo. Immaginatemi in piedi in un Toys “R” Us che rido in modo maniacale e la gente dice, lanciandomi sguardi preoccupati: ‘Cosa sta facendo quel vecchio a quel povero bambino di 10 anni?’ mi viene chiesto spesso di farlo.