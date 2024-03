Durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Brad Winderbaum, capo della divisione streaming, televisione e animazione dei Marvel, ha parlato di X-Men ’97, ora disponibile su Disney+, e della decisione di rendere le serie Netflix come Daredevil “canoniche”.

“Finalmente l’abbiamo detto ad alta voce” ha commentato, spiegando che lavorare ai film dell’Universo Cinematografico Marvel fino ad Avengers: Endgame era stata già un’impresa troppo grande per pensare di coinvolgere anche le serie Marvel arrivate in streaming su Netflix:

Perciò, all’epoca, se avessimo detto: “Ok, dobbiamo considerare anche queste serie e inserirle nel canone” sarebbe stato troppo, anche se comunque c’erano degli scambi costanti. La divisione televisiva e quella cinematografica comunicavano, e si nota. Nelle serie ci sono dei riferimenti chiari che fanno quadrare tutto, ma all’epoca non avevamo modo di gestire ogni cosa.

E poi, tornando al presente con Disney+, quando stavamo stendendo la cronologia, tutto a un tratto ci siamo detti: “Dovremmo farlo, facciamolo!”. Siamo stati spronati anche dalla rielaborazione di Daredevil: Born Again visto che abbiamo iniziato ad approfondire la mitologia raccontata nelle serie Netflix.

Mi è stata fatta una domanda in proposito durante l’attività stampa di Echo e mi sono detto: “Oh, non servono allusioni. La gente ha un interesse effettivo, vuole delle conferme”. Siamo stati in grado di fare tutto velocemente, ed è interessante che sia stato Disney+ a fare una dichiarazione ufficiale semplicemente con il riposizionamento di tutti quei titoli. Disney+ è il medium con cui definiamo il canone oramai, che è pazzesco.