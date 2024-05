In occasione dei Disney Upfront di ieri sera, sono arrivati una serie di nuovi annunci in casa Marvel Studios sulle prossime serie in arrivo come quella su Agatha, la strega interpretata da Kathryn Hahn in WandaVision.

La serie ha cambiato titolo numerose volte, a volte con strizzatine d’occhio ad altri progetti (l’ultimo era The Lying Witch with Great Wardrobe, un riferimento a Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l’armadio).

È così giunto il momento per i Marvel Studios di annunciare il titolo ufficiale: Agatha All Along, disponibile su Disney+ dal 18 settembre.

It was Agatha All Along 🔮 Don’t miss the two-episode premiere of #AgathaAllAlong, September 18 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/hwPSOeJFv6 — Marvel Studios (@MarvelStudios) May 14, 2024

Gli altri annunci: l’uscita di Daredevil: Born Again e Iron Heart

Dopo Agatha All Along, la Marvel ha presentato Daredevil: Born Again, che arriverà a marzo 2025, alla presenza di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, mostrando anche il nuovo logo.

New logo for ‘DAREDEVIL BORN AGAIN’ Releasing in March 2025. pic.twitter.com/tkaLukj6eb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 14, 2024

A seguire Dominique Thorne e Anthony Ramos hanno annunciato che Iron Heart arriverà sempre nel 2025, ma senza una data specifica.

Galera! É oficial, Iron Heart vai estrear em 2025. pic.twitter.com/qrclD7VQcL — POP GEEK (@pop_geekTDK) May 15, 2024

Marvel Television

La novità arrivata durante la serata è che a quanto pare tutte le serie in arrivo su Disney+ usciranno sotto l’etichetta Marvel Television, che affiancherà quindi i Marvel Studios (la divisione cinematografica) e la Marvel Animation, che si occuperà invece delle serie animate come X-Men ’97. Marvel Spotlight, annunciata con Echo, dovrebbe rientrare invece in Marvel Television.

