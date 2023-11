L’uscita di WandaVision in edizione home video steelbook include, tra i vari contenuti speciali, anche una featurette dedicata ad Agatha: Darkhold Diaries, la serie spin-off (inizialmente nota come Agatha: Coven of Chaos) che uscirà su Disney+ nell’autunno del 2024.

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il dietro le quinte in versione bootleg, ma i Marvel Studios lo hanno ora diffuso in versione ufficiale anche se ridotta.

Potete ammirarlo qui in alto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

