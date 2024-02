Masters of the Air

Il produttore di Masters of the Air Gary Goetzman è convinto che la serie è più simile a Band of Brothers rispetto che a The Pacific.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Goetzman ha spiega perché Masters of the Air è più simile a Band of Brothers che a The Pacific:

Stephen Ambrose con Band of Brothers ha scritto un libro che era piuttosto atipico. Abbiamo quel cameratismo e i ragazzi che marciavano sulla terraferma ed è stata una bellissima storia. The Pacific era molto più antologico. Questa storia del Centesimo Sanguinario ci ha nuovamente riportato alla possibilità di concentrarci su un gruppo di ragazzi che sono stati con noi praticamente per tutte le nove ore. E, si spera, interessi il pubblico e che si diverta a guardarli in queste situazioni strazianti.

La serie è disponibile su Apple TV+ dal 26 gennaio.

La sinossi di Masters of Air

Basata sull’omonimo libro di Donald L. Miller e sceneggiato da John Orloff, Masters of the Air segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri (il “Bloody Hundredth”) alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista in condizioni proibitive, dovute al gelo, alla mancanza di ossigeno e al terrore di un combattimento condotto a 25.000 piedi di altezza. La rappresentazione del prezzo psicologico ed emotivo pagato da questi giovani uomini che hanno contribuito a distruggere l’orrore del Terzo Reich di Hitler è al centro della storia di Masters of the Air. Alcuni furono abbattuti e catturati; altri furono feriti o uccisi. Altri ancora ebbero la fortuna di tornare a casa. Indipendentemente dal destino individuale, tutti hanno ricevuto un tributo.

Spaziando dai campi e villaggi bucolici del sud-est dell’Inghilterra, alle dure privazioni di un campo di prigionia tedesco e ritraendo un periodo unico e cruciale della storia mondiale, “Masters of the Air” è un vero e autentico successo cinematografico sia in termini di scala, che di portata.

Prodotta dagli Apple Studios, Masters of the Air è prodotta esecutivamente da Spielberg attraverso Amblin Television, e da Hanks e Goetzman per conto di Playtone. Darryl Frank e Justin Falvey della Amblin Television sono co-produttori esecutivi insieme a Steven Shareshian della Playtone. Oltre a scrivere, Orloff è co-produttore esecutivo. Anche Graham Yost è produttore esecutivo della serie. Anna Boden, Ryan Fleck, Cary Joji Fukunaga, Dee Rees e Tim Van Patten si alternano alla regia.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

I film e le serie imperdibili