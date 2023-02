Sarà Kat Coiro la regista e produttrice del pilot del reboot di Matlock.

La protagonista sarà Kathy Bates e la nuova versione è stata sviluppata da Jennie Snyder Uman ed Eric Christian Olsen.

Il progetto si ispira al progetto che aveva come star Andy Griffith. Al centro della trama c’è la settantenne Madeline Matlock (Bates), che ritorna a lavorare per uno studio legale prestigioso in cui sfruta il suo atteggiamento modesto e le sue tattiche per vincere i casi e portare alla luce la corruzione.

Kathy Bates sarà coinvolta anche come produttrice, mentre Coiro sarà coinvolta solo nella realizzazione del pilot. La regista ha debuttato sul grande schermo con Marry Me, mentre ha diretto e prodotto anche She-Hulk per la Marvel.

Che ne pensate della scelta di Kat Coiro come regista del pilot del reboot di Matlock?

Fonte: Deadline