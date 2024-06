La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Ospite di Jimmy Fallon in vista dell’arrivo in streaming su Max (e NOW in Italia) di House of the Dragon 2, Matt Smith ha spiegato di essere convinto che, in un ipotetico scontro Daemon Targaryen VS Jon Snow, sarebbe proprio il suo personaggio ad avere la meglio.

Dice, ironicamente, la star:

Dai Jimmy, andiamo. Chi vincerebbe in uno scontro tra Jon Snow e Daemon? Amico, io ho un drago. Ho un drago. Ascolta, ho molto rispetto per Jon Snow. Jon Snow è un tipo tosto, non fraintendermi. Kit Harrington, uomo adorabile. Persona fantastica, ho molto rispetto per lui. Ma non confonderti, lo farei a pezzi. Ho un drago!

Che ne pensate dei commenti di Matt Smith?

FONTE: Jimmy Fallon su YouTube