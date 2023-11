John Stamos ha voluto ricordare, con un post su Instagram, il suo amico e collega Matthew Perry, raccontando quanto accaduto sul set di Friends.

La star di Gli amici di papà ha spiegato:

Io e Matthew eravamo amici da molto tempo prima di Friends. Quindi, quando sono stata una guest star con il ruolo di Zach, il donatore di sperma per Chandler e Monica, ho trascorso molto tempo con lui. Mentre ero nel backstage, pronto a compiere la mia entrata, Matt ha sussurrato: ‘Il pubblico impazzirà quando ti vedranno!’ Preparati per delle urla.

John ha quindi aggiunto:

Sono uscito dalla porta… Silenzio. Ero così imbarazzato. Abbiamo finito la scena e, mentre stavo scivolando verso il mio camerino e pensando di lasciare il mondo dello spettacolo, Matt si è avvicinato al pubblico in studio: ‘Signore e signori, fate un applauso per John Stamos! Probabilmente non lo avete inizialmente riconosciuto perché di persona è molto più bello!’. Non lo dimenticherò mai e il mondo non ti dimenticherà mai.